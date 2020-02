Opinião: já passou da hora de falar sobre as atitudes de Leandro Carvalho

Já passou da hora de falar sobre Leandro Carvalho, atacante do Ceará. Infelizmente, não somente sobre seu desempenho dentro de campo (que tem sido abaixo do esperado e também será abordado). Mas, sobretudo, da postura do jogador de futebol que, muitas vezes, não se comporta como tal.

E mais importante: não se pode mais naturalizar as atitudes como algo banal.

Há muitos aspectos a se abordar, então separei por partes.



INDISCIPLINA EM CAMPO

No último sábado (15), o atacante do Ceará cometeu mais um ato de indisciplina e conseguiu, de forma extraordinária, ser advertido com dois cartões amarelos estando no banco de reservas. Consequentemente, foi expulso. O detalhe: isso após já ter sido substituído.

O caso é emblemático e evidencia (ainda mais) a postura destemperada do atacante de 24 anos, que se irrita constantemente e com facilidade "perde a cabeça".

Realizei um Raio-X dos cartões de Leandro Carvalho no Ceará. Contando as 45 vezes que ele entrou em campo pelo clube, somando os anos de 2019 e 2020, o paraense foi advertido com 11 amarelos e 2 vermelhos. O detalhe: a maioria por indisciplina.

Dos amarelos, foram 6 por reclamação (mais da metade), 1 por gestos provocadores aos torcedores adversários, 2 por retardar o reinício do jogo, 1 por atitude antidesportiva e somente 1 por falta cometida durante uma partida. (levantamento detalhado em anexo abaixo).

Neste período, Carvalho marcou 5 gols. Menos da metade da quantidade de cartões.



Por si só, os números já evidenciam muita coisa. A instabilidade psicológica do atleta para ficar quieto em campo e se concentrar em jogar futebol o atrapalha e prejudica também seus companheiros e o clube.



Para efeito comparativo, o zagueiro Valdo, que foi titular do Ceará em 2019 e atuou em 49 jogos em todo o ano, terminou a temporada com 7 cartões amarelos e nenhum vermelho. Jogou mais vezes e foi advertido menos. Com o detalhe que se trata de um zagueiro, que pela posição, naturalmente, tem uma necessidade muito maior de ir ao embate físico com os adversários, a cometer faltas e está mais suscetível a ser advertido com cartões.



COMPORTAMENTO FORA DE CAMPO

Mas além disso, Leandro tem outras polêmicas acumuladas. Não gosto de abordar vida pessoal de jogadores, a menos que isso interfira no desempenho dentro de campo. No caso em questão, as coisas não estão dissociadas e, portanto, devem ser analisadas em conjunto.

Em período de férias, cada um faz o que bem entender. Mas jogador de futebol precisa compreender que o corpo é sua ferramenta de trabalho e precisa minimamente ser cuidado. Além disso, está em uma posição social diferente de outras profissões e que a exposição/repercussão de suas atitudes reverberarão de forma sempre mais ecoante.

Quem acompanha o perfil de Leandro Carvalho no Instagram já viu um festival de festas e muitas outras ações contrárias ao comportamento desejado para um atleta profissional.

Sem falar em outros atos de indisciplinas que já foram cometidos e devidamente tratados internamente pelo clube.

Para uma pessoa humilde, que saiu de Belém e superou muitos percalços para chegar até aqui, Leandro deveria saber melhor que ninguém o quanto foi complicada a caminhada. E o quanto será difícil em 5 anos manter-se em alto nível se não mudar suas atitudes.

Leandro claramente não tem compreensão do status que ocupa na sociedade por ser jogador de futebol e nem do quanto suas atitudes refletem em jovens e crianças, por exemplo. Mas esse é um assunto que rende um texto em separado e será feito no futuro.

DESEMPENHO EM CAMPO

O atual Leandro Carvalho tem isso tudo já citado e uma pitada de displicência dentro de campo, com erros técnicos primários. Sem falar nas muitas vezes que vai tentar um drible, esbarra no adversário e desiste da jogada para pedir falta. Quando não é atendido pela arbitragem, reclama e o ciclo citado aqui em cima se concretiza.

Sem falar que está visivelmente longe da melhor forma física, algo potencializado pelo motivo acima citado.

Por momentos, parece que está em campo de forma forçada e não demonstra a entrega que ele próprio já mostrou em outras oportunidades (como em 2017, por exemplo).

Leandro é talentoso e tem uma boa compreensão tática (algo que muitos atletas não possuem). Exerce bem a difícil função de extremo, atuando como ponta ofensivo que tem a responsabilidade de auxiliar na recomposição. Por isso é escolhido por muitos treinadores. Mas nos últimos tempos parece que perdeu a motivação para jogar futebol em alto nível.

IMPORTANTE EXPLANAÇÃO

Leandro Carvalho é tecnicamente um bom jogador. Taticamente também. Mas precisa se conscientizar que o futebol vai muito além das quatro linhas e que um atleta não é feito somente dos minutos que passa dentro do jogo.

E tem várias as ferramentas para dar certo. Mas sem a cabeça no lugar e a maturidade necessária, irá trilhar o mesmo percurso de vários outros ótimos jogadores que tinham tudo para uma grande carreira, mas se perderam no caminho.



OS CARTÕES DE LEANDRO CARVALHO NO CEARÁ*



AMARELOS

2020

COPA DO NORDESTE

- Ceará 2 x 2 Bahia - 15/02 - Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. - Reclamar verbalmente contra a decisão da arbitragem (44/2T) - Aqui foram 2 cartões em seguida;

- Ceará 2 x 2 Freipaulistano - 26/01 - Retardar o reinício do jogo (40/2T);



2019

SÉRIE A

- Fortaleza 1 x 0 Ceará - 10/11 - Fazer gestos provocadores, debochados ou exaltados - Por afrontar o adversário com gestos exaltados.

(38/2T);

- Ceará 1 x 1 Vasco - 26/10 - Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. - Por reclamar das decisões da arbitragem. (43/2T);

- Ceará 0 x 0 Cruzeiro - 25/09 - Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por desaprovar com gestos, jogando a bola com ambas as mãos ao solo com uso de força em atitude de protesto contra a marcação de uma falta contra sua equipe;

- Internacional 1 x 0 Ceará - 27/07 - Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Atingir o adversário com o braço de forma temerária na disputa de bola. (25/2T);

- Avaí 1 x 2 Ceará - 27/05 - Retardar o reinício do jogo - Por retardar o reinício de jogo em um arremesso lateral da equipe adversária. (27/2T);



CAMPEONATO CEARENSE

- Ceará 0 x 1 Fortaleza - 21/04 - Atitude antidesportiva - DISCUTIR COM O SEU ADVERSÁRIO. (23/2T)

- Fortaleza 0 x 0 Ceará - 10/03 - Reclamar da arbitragem - Reclamação com palavras da arbitragem. (48/1T)



COPA DO NORDESTE

- Ceará 1 x 1 Fortaleza - 17/03 - Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos).



CARTÕES VERMELHOS



2020

COPA DO NORDESTE

- Ceará 2 x 2 Bahia - 15/02 - Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Aos 05 minutos de acréscimos do segundo tempo, expulsei com o segundo cartão amarelo, o jogador substituído da equipe do ceará sporting club, nº 80 (oitenta), sr. leandro carvalho da silva, por protestar verbalmente contra as decisões da arbitragem, com o assistente de nº 01 (um), sr. vinicius melo de lima. informo também que o jogador expulso foi contido pelos companheiros de sua equipe.



2019

COPA DO NORDESTE

- Ceará 1 x 1 Fortaleza - 17/03 - Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulsei do campo de jogo o atleta nº 82 da equipe do ceara, sr. leandro carvalho da silva, por incitar uma confusão generalizada ao revidar um empurrão no seu adversário e trocar xingamentos com o mesmo, sr. wanderley de jesus sousa, nº 08 da equipe fortaleza. após a expulsão os atletas expulsos foram contidos e retirados do campo de jogo por seus companheiros de equipe. (43/2T)



*As informações foram retiradas das súmulas de cada uma das partidas, que foram escritas pelos próprios árbitros responsáveis pelas advertências.