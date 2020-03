Opinião: Cléber serve mais ao elenco do Ceará que serviria ao elenco do Fortaleza

Tanto Ceará como Fortaleza tinham interesse no atacante Cléber, artilheiro do Campeonato Cearense, com sete gols. O Alvinegro agiu rápido, levou a melhor e acertou com o jogador. O negócio é bom para as duas partes, e Cléber sabe que serve mais ao Ceará que serviria ao Fortaleza.

A explicação é simples. Não é de hoje que o Vovô tem problemas para encontrar um centroavante que resolva os problemas ofensivos e assuma a posição de forma sólida, fazendo o que muitos atletas da posição não fizeram: gols.

Com Rodrigão e Bergson extremamente contestados, Cléber terá oportunidades para mostrar seu valor em uma posição que ainda não tem dono. Sóbis é quem tem atuado por ali, mas tem capacidade para atuar em outra função, junto de um outro jogador na referência ofensiva.

Já o Fortaleza tem Wellington Paulista e Edson Cariús como centroavantes no elenco, além de Ederson e David, que também podem desempenhar a função. A principal necessidade do Tricolor, no momento, é de buscar atacantes de velocidade, que joguem pelos lados do campo.

Aos 23 anos, Cléber é centroavante, tem 1,93m de altura e bom porte físico, com facilidade para desempenhar o papel de referência ofensiva, fazer pivô e disputar bola entre os zagueiros. Mesmo assim, tem também mobilidade e capacidade de jogar fora da área, abrindo espaços aos companheiros.

É fácil concluir que as características de Cléber são mais necessárias ao elenco Alvinegro que ao elenco Tricolor.

Cléber é visto como uma aposta, por ser jovem e ter potencial para um retorno financeiro no futuro, mas também chega com a expectativa de bom desempenho técnico e possibiidade de assumir o posto de centroavante.

É uma boa contratação do Ceará. Se conseguirá corresponder, só será possível saber com o tempo.