Em sua entrevista coletiva na última segunda-feira (9), o presidente do Ceará, Robinson de Castro, deixou claro que o clube passará por muitas mudanças para o ano que vem. As alterações passarão pelos mais diversos setores do clube, como departamento médico, parte comercial, de licenciamentos, estrutura e, sobretudo, futebol.

Com a saída de Marcelo Segurado, a intenção da diretoria alvinegra é que o departamento seja gerido por um profissional renomado de mercado, com peso e relevância nacional, que deverá ser anunciado ainda nesta semana.

Este profissional participará ativamente de contratações, gestão de elenco e comissão técnica, sendo o responsável por fazer o "meio de campo" entre estes setores e a diretoria. Mais importante, ele terá carta branca para realizar o planejamento do ano que vem.

Há a possibilidade que outros profissionais sejam contratados para a composição desta equipe.

Há, aqui, uma clara sinalização de mudança no estilo de trabalho. Se antes as decisões eram concentradas somente em Robinson e Segurado, agora serão tomadas de forma menos centralizadora.

Robinson de Castro deixou a Diretoria de Futebol e ficará exclusivamente como presidente. Obviamente que participará ainda dos processos decisórios, mas não de forma tão evidente como nos últimos anos.

No orçamento para a temporada seguinte, a parcela destinada ao futebol será maior que em qualquer dos anos anteriores.

O novo Departamento de Futebol do Ceará que se desenha exigirá um profissional com perfil de gestão, bom conhecimento de mercado nacional e internacional, além de capacidade de negociação interna e externamente.

Está claro, então, que o clube não pode errar na escolha deste nome. Quem assumir o cargo terá a responsabilidade total pelo desempenho do time em campo, em um ano que terá imensas cobranças após um 2019 medíocre, como definiu o próprio presidente.

O 2020 do Ceará deverá ser mais vitorioso. A torcida cobra por isso.