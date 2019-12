O 'fico' de Rogério Ceni é muito mais simbólico do que parece

O Brasil inteiro dava como certa a saída de Rogério Ceni do Fortaleza para o Athletico-PR. Talvez fosse o caminho que a maioria seguiria.

Diziam que era o "casamento perfeito". E também o "mais racional". E poderia até ser. O Furacão é clube modelo em vários aspectos no País e sonho de consumo da maioria dos treinadores, enquanto Ceni é visto como um dos técnicos mais promissores da nova geração.

Mas na equação, sempre esqueciam do Fortaleza.

Esqueciam que foi o Tricolor que apostou em Ceni quando tinha apenas uma experiência frustrante como técnico do São Paulo; que foi o Leão que lhe deu carta branca e nunca mediu esforços para lhe dar as melhores condições possíveis de trabalho; que a torcida lhe proporcionou diversos momentos marcantes e construíram uma relação inédita no Estado.

Esqueciam da importância que o Fortaleza teve para que Ceni se consolidasse como treinador no cenário nacional.

A relação Fortaleza-Rogério Ceni é de ganho mútuo.

Esqueciam também que no Nordeste há trabalho sólido, sério, com gestão, organização, investimento e crescimento.

Que também há projetos vencedores e com perspectivas de afirmação e projeção no cenário nacional de forma perene.

Mas Rogério Ceni não esqueceu nada disso.

O fico de Ceni é mais simbólico que parece.