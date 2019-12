Novos executivos do Ceará já tomaram primeira medida: manutenção do técnico Argel Fucks

Nesta quinta-feira (12), o Ceará acertou com Jorge Macedo e Sérgio Dimas para o Departamento de Futebol, como o Diário do Nordeste antecipou.

Jorge é quem vai ocupar o cargo equivalente a Diretor de Futebol, antes acumulado pelo presidente Robinson de Castro, enquanto Dimas será o Gerente Executivo, ocupando a vaga que era Marcelo Segurado.

Ambos já tomaram a primeira medida no comando da pasta: a manutenção do técnico Argel Fucks.

Em reunião com os executivos, Robinson abordou o assunto da manutenção do treinador, que aprovavam o nome para o cargo no início do trabalho para 2020.

Anteriormente, o presidente já havia declarado que Argel seria mantido no cargo.

Porém, deixou claro que a definição final, em prol do que fosse melhor para o clube, ocorreria após a estruturação do Departamento de Futebol e pelos profissionais que passassem a integrar a pasta.