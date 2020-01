No primeiro jogo como titular, Edson Cariús apresenta o cartão de visitas no Fortaleza

Edson Cariús sabe fazer gols. Disso não há dúvidas. Em 2018, ele marcou 25 vezes em 41 jogos, por Floresta e Ferroviário. Em 2019, pelo Tubarão da Barra, foram 19 gols em 30 partidas.

O grande questionamento sempre foi se ele conseguiria repetir tal desempenho em algum clube de mais expressão. O Fortaleza é o grande teste da sua carreira.

Nos primeiros treinos que realizou no clube, Cariús agradou Rogério Ceni (o que não é fácil).

Mostrou muita vontade. Por isso ganhou oportunidades.

Entrou bem no 2º tempo contra o Vitória, mas não marcou nos 26 minutos que esteve em campo.

Na primeira partida como titular, o atacante de 31 anos jogou até o fim e mostrou a que veio.

Aos 45 minutos do 2º tempo, aproveitou cruzamento de Mariano Vázquez para marcar o primeiro gol com a camisa Tricolor e sacramentar a vitória sobre o Caucaia, na estreia do time no Campeonato Cearense.

Gol de oportunismo.

Há quem diga que é porque ele tem estrela. Pode ser também.

Mas sem esquecer que bom posicionamento, porte físico, muita entrega e capacidade de finalização (por baixo e pelo alto) são algumas das características fortes do centroavante cearense.

Ainda é cedo pra cravar que Cariús vai vingar no Fortaleza.

Mas é certo que ele já apresentou seu cartão de visitas.

E o torcedor tricolor aprovou.