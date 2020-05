No mês de maio, Fortaleza deixou de faturar cerca de R$ 6 milhões em receitas

A engenharia financeira que os clubes cearenses têm feito na crise por conta da pandemia do coronavírus não é simples. É preciso muita criatividade para conseguir honrar os compromissos. Só no mês de maio, o Fortaleza deixou de faturar cerca de R$ 6 milhões em receitas.

O valor engloba prejuízos em diversos aspectos dentro do que o clube havia planejado no início da temporada. Bilheteria, premiações por competições, patrocinadores, cotas televisivas, vendas de produtos, sócios-torcedores, etc.

É um rombo que compromete praticamente 70% das receitas originalmente previstas pelo clube.

Mesmo assim, o clube tem se esforçado e honrado com os compromissos estabelecidos. Mas a situação não está fácil.

A principal fonte que segue servindo como auxílio efetivo vem dos sócios-torcedores. Tal quesito é indispensável para que o clube consiga manter o equilíbrio.