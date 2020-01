Na primeira semana de 2020, Ceará praticamente bate meta estipulada para vendas de jogadores no ano

Em 26 de dezembro de 2019, o Ceará divulgou publicamente a projeção orçamentária para a temporada 2020. Um ponto projetado como fonte de receita foi a meta estabelecida para arrecadação com vendas de jogadores durante todo o ano.

A coluna apurou que, na ocasião, o Ceará projetou arrecadar R$ 10 milhões durante o ano com vendas de atletas, valor que praticamente já foi alcançado na primeira semana de 2020.

Isso porque o Vovô, que era detentor parte dos direitos econômicos do meia Artur Victor, fica com R$ 6,25 milhões dos R$ 25 milhões que o Bragantino pagou ao Palmeiras pelo atleta.

Além disso, o zagueiro Valdo foi negociado com o Shimizu S-Pulse, do Japão, que pagará US$ 800 mil (cerca de R$ 3,25 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do defensor. Os outros 20% seguem com o Vovô.

Com isso, somando as transferências, o total é de R$ 9,5 milhões recebidos com as transferências dos dois jogadores.

Mais que a relevante quantia financeira recebida, as operações evidenciam a profissionalização do clube na capitalização dos seus jogadores.

A situação de Valdo, por exemplo, evidencia uma mudança de pensamento.

O clube investiu uma quantia baixa para ter o atleta em 2016, junto ao Confiança, teve retorno técnico durante estes anos e ainda vai lucrar com uma boa venda.

Bola dentro da diretoria alvinegra.