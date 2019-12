Maduro e efetivo, Fortaleza é dono da 4ª melhor campanha nos últimos 10 jogos da Série A

A espetacular campanha do Fortaleza na Série A do Brasileiro, a melhor de um time cearense no atual formato da competição, passa diretamente pelo ótimo desempenho do Tricolor no segundo turno da competição. Mais especificamente, nos últimos 10 jogos.

Não à toa que o Fortaleza é o dono da 4ª melhor campanha neste período das dez partidas mais recentes.

Foram seis vitórias, três empates e somente uma derrota, com 70% de aproveitamento dos pontos conquistados.

O Leão do Pici fica atrás somente de Flamengo, Athletico-PR e Grêmio, todos na parte de cima da tabela. O time carioca já foi campeão com antecedência, enquanto o Furacão é o 5º colocado e a equipe gaúcha está em 4º lugar.

FORÇA DO ATAQUE

Um fator determinante para isso tem sido o desempenho ofensivo do Fortaleza. Neste período, foram 20 gols marcados, com o 2º melhor ataque nos últimos dez jogos, ficando atrás somente do Flamengo, que balançou as redes adversárias 25 vezes.

MATURIDADE

O desempenho evidencia consistência, competitividade, efetividade e, sobretudo, maturidade da equipe comandada por Rogério Ceni, que tem crescido na hora certa, de afunilamento do campeonato, e chega à reta final colhendo frutos dos seus próprios méritos.

Com o futebol que está jogando, este elenco pode ir ainda mais longe e escrever, de forma mais marcante, capítulo ainda mais vitorioso na história do clube.