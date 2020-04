Futebol cearense terá oportunidade inédita com venda dos direitos internacionais da Série A

A venda dos direitos internacionais das séries A e B do Campeonato Brasileiro, embora ainda não esteja 100% finalizada, foi definida nesta sexta-feira (17) e está bem encaminhada. O acerto é excelente para times e também para o país. É mais ainda para Ceará e Fortaleza, representantes do futebol cearense na Primeira Divisão, que terão uma oportunidade inédita.

Os dois principais clubes do Estado garantirão visibilidade única, já que terão os jogos transmitidos para países do exterior, algo que jamais aconteceu. Esta é a primeira vez que os clubes e a CBF conseguem este tipo de negociação.

Grandes times do futebol brasileiro já são bem conhecidos no exterior, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Internacional e Grêmio, por exemplo. Isso porque eles estão há mais tempo em exposição fora do país, sobretudo por disputas internacionais.

Agora, diversos países poderão conhecer as belas festas rotineiramente protagonizadas pelas torcidas que lotam o Castelão; a cultura cearense, rica em diversos aspectos e que está ligada ao nosso futebol; os jogadores revelados pelos clubes, que serão valorizados; os trabalhos responsáveis e equilibrados que são feitos pelas gestões, etc.

Tudo isso gera potencial para impactar em fortalecimento de marca a nível nacional e internacional, negociação com patrocinadores, penetração em outros mercados, venda de jogadores e muitas outras fontes de receitas.

O produto se fortalece.

E poderá ainda garantir outros pontos positivos para o Estado do Ceará e a cidade de Fortaleza, como impactos no turismo, no comércio e na economia, por exemplo.

A medida é excelente. Que Ceará e Fortaleza possam aproveitar da melhor forma possível.