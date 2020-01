Fortaleza vai à Argentina enfrentar o Independiente em voo fretado, que terá vaga para torcedores

Uma partida histórica merece um esforço diferenciado. É assim que a diretoria do Fortaleza trata a partida contra o Independiente, pela Copa Sul-Americana. Por isso, o Tricolor irá de voo fretado para a partida que será realizada na Argentina, em 13 de fevereiro.

A grande novidade é que haverá vagas para torcedores que queiram viajar junto da delegação. O número, porém, é limitado. Mais detalhes serão divulgados oficialmente pelo clube em breve.

A logística da viagem já está praticamente definida.

A delegação leonina embarcará no dia 11 de fevereiro, uma terça-feira, dois dias antes da partida. No dia seguinte, quarta-feira, o Fortaleza realizará o treino de apronto para o jogo.

O local desta atividade ainda não está definido. A intenção é que seja no Estádio Libertadores de América, palco do jogo, mas há a possibilidade que seja no Estádio Presidente Perón, do Racing, ou em outro local.

No dia 13, quinta-feira, será realizada a partida de ida do confronto. A delegação retorna à capital cearense no dia seguinte.

O esforço financeiro para fretar um voo é uma iniciativa eficaz e mostra uma preocupação da diretoria leonina em garantir menos desgaste, maior conforto e melhor comodidade à delegação para um duelo de grande proporção.

Isso não ganha jogo, mas faz a diferença.