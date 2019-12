Fortaleza tem dois patrocinadores engatilhados para 2020 e mira acerto com master

O ano de 2019 ainda não acabou, mas o planejamento para 2020 segue à todo vapor no Fortaleza. Em busca de novas fontes de receitas, o clube já tem dois patrocinadores engatilhados para todo o ano que vem.

As duas empresas que estão perto de fechar com o Tricolor são do ramo de alimentos e uma delas esteve patrocinando clubes da Série A do Brasileiro em 2019. Os nomes ainda são mantidos sob sigilo, mas a expectativa é que os anúncios sejam realizados na semana do Natal.

Um dos patrocinadores terá a marca estampada no calção. O outro, na camisa. Os valores das negociações também estão ainda sendo definidos.

Há ainda negociações avançadas para acerto com um patrocinador master, que ocupará a faixa central das camisas.

O clube trabalha de forma célere para fechar as negociações e mostra um avanço significativo: diferente de 2019, quando acertou muitos patrocínios pontuais, os acordos que estão sendo negociados são para a temporada inteira, assegurando estabilidade e tranquilidade no quesito.

A expectativa leonina é de terminar o ano com cerca de 60% dos espaços para patrocinadores todos preenchidos.