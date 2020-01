Fortaleza recebe R$ 140 mil do Náutico por saída de Kieza

A saída de Kieza do Fortaleza para o Náutico não foi de graça. A coluna apurou que, no destrato, ficou combinado que o Tricolor deveria receber R$ 140 mil do Timbu como pagamento pela saída do atacante de 33 anos.

O valor se dá pela quebra de contrato que o atleta ainda tinha em vigência com o Leão do Pici e iria até maio.

Além do valor, o Fortaleza ainda se livra de um reserva e abre espaço na folha salarial para contratação de um outro atleta que possa ter contribuição mais efetiva que Kieza teve. Foram 24 jogos com somente um gol marcado.

No fim das contas, o negócio ficou de bom tamanho para o Fortaleza.