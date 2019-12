Fortaleza projeta faturamento de R$ 27 milhões com sócio-torcedor, marca própria e licenciamentos

"O nosso maior patrocinador é o nosso torcedor. É maior que qualquer outro patrocinador disparado". As palavras do presidente Marcelo Paz dão a dimensão da importância da participação do torcedor do Fortaleza para a saúde financeira do clube. E não é pra menos. Em 2019, o Tricolor estima faturamento de R$ 27 milhões com investimentos diretos dos seus torcedores.

A quantia é dividida em três frentes principais: o plano de sócio-torcedor, os produtos da marca própria (a Leão 1918) e o licenciamento de produtos que levam a marca do clube.

Só o valor de faturamento dos sócios-torcedores deve fechar em torno de R$ 15 milhões.

Da marca Leão 1918, a estimativa é de algo em torno de R$ 11 milhões com vendas de produtos só nas lojas do clube (que atualmente são 8 lojas, com diversos produtos) e também no E-commerce.

Com os produtos licenciados, a projeção é de faturamento em torno de R$ 1 milhão.

Importante destacar: faturamento não representa lucro.

Faturamento é a soma de todas as vendas realizadas em determinado período. É a arrecadação total. O lucro líquido é a receita deduzindo todas as despesas e impostos.

No caso do Fortaleza, "a margem de lucro fica entre 20% e 25%", garantiu o próprio Marcelo Paz.

De toda forma, o número é relevante e evidencia a capacidade do Fortaleza conseguir gerar interesse do seu torcedor em seus produtos e capitalizar tal engajamento.

É inegável o quanto a força do torcedor gera um impacto financeiro significativo nas contas do clube.