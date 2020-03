Fortaleza: previsão de investimento em Rogério Ceni e comissão técnica supera R$ 4 milhões em 2020

Em 2020, o Fortaleza terá orçamento recorde em sua história. A projeção do clube é de R$ 109 milhões em receitas e R$ 108 milhões em despesas neste ano. Os números englobam todos os valores previstos para a temporada, incluindo, por óbvio, o pagamento a Rogério Ceni e toda a comissão técnica, que irá superar os R$ 4 milhões em 2020.

No documento do planejamento orçamentário do Tricolor, o total previsto para pagamentos para a comissão técnica de futebol profissional (incluindo o treinador) é de R$ 4,5 milhões em todo o ano, sendo R$ 375 mil por mês.

Ao contrário do que alguns podem pensar, o valor não é nada caro, considerando o custo-benefício pelos resultados e títulos que o técnico entrega no comando leonino. Caro é o investimento que não tem retorno, independente do valor.

O pagamento é totalmente justo e merecido, tendo em vista que Ceni é o treinador mais vitorioso da história do clube e tem conquistas extremamente positivas, além de um trabalho de continuidade bem implementado e uma filosofia de jogo muito bem definida.

Marcelo Paz já deixou bem claro que, por ele, Ceni permanece o quanto tempo quiser. O torcedor do Fortaleza, certamente, concorda.

Não é difícil concluir e tal investimento é um grande acerto.