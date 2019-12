Fortaleza garante a melhor campanha de um time cearense no atual formato da Série A

A campanha do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro é espetacular, como já havia citado aqui na sexta-feira. Neste domingo (1), após a vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, ficou ainda mais. O Tricolor alcançou a 9ª colocação na 36ª rodada, com 49 pontos, e já entrou para a história com a melhor campanha entre os cearenses no atual formato da Série A, disputado em pontos corridos e com 20 clubes.

A marca, anteriormente, pertencia ao Ceará, que em 2010 conseguiu somar 47 pontos. Naquele ano, o Alvinegro terminou o Brasileirão na 12ª colocação e conseguiu a vaga para a Copa Sul-Americana.

O Fortaleza também garantiu vaga na Sul-Americana e disputará uma competição internacional pela primeira vez em seus 101 anos de história.

Pelo que está jogando e pela situação de tabela, muitos torcedores sonham até com vaga na Libertadores. Algo que já foi utópico em outros momentos é uma possibilidade, de fato, bem real.

O ano de 2019, indiscutivelmente, está marcado como o mais vitorioso da história do Fortaleza.

CAMPANHAS DOS TIMES CEARENSES NA SÉRIE A DE PONTOS CORRIDOS COM 20 CLUBES

2006 - Fortaleza (38 pontos)

2010 - Ceará (47 pontos)

2011 - Ceará (39 pontos)

2018 - Ceará (44 pontos)

2019 - Fortaleza (49 pontos*)

2019 - Ceará (37 pontos*)

*Restam 2 jogos