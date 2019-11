Fortaleza está prestes a fazer a melhor campanha de um time cearense no atual formato da Série A

A campanha do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro é espetacular. O crescimento no segundo turno e a 10ª colocação na 35ª rodada, com 46 pontos, refletem um time organizado, maduro e comprometido.

Tais trunfos podem fazer do Tricolor o dono da melhor campanha entre os cearenses no atual formato da Série A, disputado em pontos corridos e com 20 clubes.

A marca, até agora, pertence ao Ceará, que em 2010 conseguiu somar 47 pontos. Naquele ano, o Alvinegro terminou o Brasileirão na 12ª colocação e conseguiu a vaga para a Copa Sul-Americana.

O Fortaleza pode superar o rival caso conquiste mais dois pontos dos nove que ainda tem por disputar. Uma vitória simples ou dois empates contra Goiás, Fluminense e Bahia farão isso.

Da forma que o Fortaleza está jogando, é bem provável que o time consiga tal feito, que pode ser premiado ainda com vaga na Sul-Americana, fazendo com que o Leão do Pici participe de uma competição internacional pela primeira vez em sua história.

O ano de 2019, indiscutivelmente, está marcado como um dos mais vitoriosos da história do Fortaleza.

CAMPANHAS DOS TIMES CEARENSES NA SÉRIE A DE PONTOS CORRIDOS COM 20 CLUBES

2006 - Fortaleza (38 pontos)

2010 - Ceará (47 pontos)

2011 - Ceará (39 pontos)

2018 - Ceará (44 pontos)

2019 - Fortaleza (46 pontos*)

2019 - Ceará (37 pontos*)

*Restam 3 jogos