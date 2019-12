Fortaleza: dirigentes remunerados receberão reajuste para 2020; Veja valores

Um dos pontos históricos da atual gestão do Fortaleza foi de assegurar remuneração para os membros da Diretoria Executiva. A atitude, desejo antigo do presidente Marcelo Paz, traz muitos benefícios, como citarei aqui.

Antes, vamos aos números: em 2019, o valor mensal foi de R$ 98 mil, divididos entre 16 pessoas, gerando um total de cerca de R$ 1,176 milhão por ano.

Para 2020, o valor será reajustado em cerca de 14%, passando para um investimento de aproximadamente R$ 112 mil por mês e totalizando cerca de R$ 1,344 milhão durante o ano.

A medida foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fortaleza, no dia 17 de dezembro, na mesma reunião que definiu a projeção orçamentária para 2020, de R$ 109 milhões.

O valor é baixo considerando as cifras que geralmente são tratadas no mundo do futebol, mas traz impactos positivos.

A ação é legítima e totalmente justa. Não somente pelos ótimos resultados em campo, mas principalmente por considerar que faz com que os dirigentes tenham maior dedicação ao clube e, por óbvio, haja maior cobrança pela entrega de resultados nos mais amplos segmentos.

Sem falar que gera profissionalização nos diversos setores. O impacto pode ser percebido no crescimento das áreas mais variadas do Tricolor.

É importante destacar que somente os membros da Diretoria Executiva entram nesta folha de pagamento e a divisão não é igualitária. Há uma ordem em que cada um dos cargos tem seu valor de acordo com a importância.

MEMBROS DA DIRETORIA QUE SÃO REMUNERADOS

Presidente

1º Vice-Presidente

2º Vice-Presidente

Diretor de Futebol

Diretor Administrativo

Diretor de Esportes Amadores e Olímpicos

Diretor de Marketing

Diretor de Serviços Médicos

Diretor de Planejamento

Diretor Financeiro

Diretor Jurídico

Diretor de Patrimônio

Diretor Comercial

Diretor Social e Relações Públicas

Representante na Federação Cearense de Futebol

Ouvidoria