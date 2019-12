Fortaleza detém a 4ª maior média de público do Brasil em 2019

Vaga na Copa Sul-Americana garantida para participar de um torneio internacional pela primeira vez na história, melhor campanha de um time cearense no atual formato da Série A e ainda vivo na luta por uma vaga na Libertadores. A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é histórica e deixa o torcedor empolgado. O reflexo disso é visto nas arquibancadas.

O Tricolor detém a 4ª maior média de público do Brasil em 2019, premiando ainda mais um ano extremamente vitorioso do clube.

De acordo com levantamento do Globoesporte.com, o Leão do Pici possui média de 27.476 pagantes na temporada, somando todas as competições. Ao todo, foram 32 jogos como mandante.

O Fortaleza está atrás somente de Flamengo (52.191), Corinthians (33.061) e Palmeiras (29.441), tendo ultrapassado recentemente o São Paulo, que tem média de 27.307.

O ânimo é reflexo da empolgação dos leoninos. Não é pra menos, considerando que, no primeiro semestre, o time já havia sido campeão do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.

O Fortaleza realizará ainda mais uma partida como mandante em 2019. O jogo contra o Bahia, no dia 8 de dezembro, será o último da equipe diante do torcedor no ano.

Com a certeza de casa cheia, uma imensa festa será realizada no Castelão, que aumentará ainda mais a média leonina na temporada, em um ano que o torcedor do Fortaleza jamais vai esquecer.

PRINCIPAIS MÉDIAS DE PÚBLICO NO BRASIL EM 2019

1º - Flamengo (52.191) - 35 jogos

2º - Corinthians (33.061) - 36 jogos

3º - Palmeiras (29.441) - 33 jogos

4º - Fortaleza (27.476) - 32 jogos

5º - São Paulo (27.307) - 29 jogos