Fortaleza 3 x 0 Pacajus: Análise coletiva, destaques individuais e um modelo que se fortalece

Foi com tranquilidade e facilidade que o Fortaleza fez o que o torcedor esperava na noite desta quarta-feira (11). Jogando na Arena Castelão, o Tricolor não deu chances ao Pacajus, venceu por 3 a 0 e chegou aos 12 pontos, assumindo a liderança do Campeonato Cearense e praticamente garantindo a classificação às semifinais.

O triunfo foi construído de forma inquestionável, com autoridade e absoluta soberania. O Fortaleza foi dono do jogo, controlou o tempo inteiro e exerceu superioridade do início ao fim, impondo seu ritmo logo desde o primeiro minuto. O número de oportunidades criadas foi alto e o placar poderia até ter sido mais elástico, caso o Leão do Pici tivesse maior efetividade nas finalizações.

Dois detalhes coletivos merecem destaque:

Durante o jogo, Rogério Ceni fez variações, como a utilização de Yuri César pelos dois lados de ataque, Marlon como ponta e depois como volante e Mariano Vázquez em três funções diferentes (atacante, ponta e volante). Com a chegada de Yuri César e o retorno de Mariano Vázquez, o modelo de velocistas se fortalece. Agora, são mais opções. Além dos dois, há Osvaldo, Romarinho, David e Madson, além de Ederson e Marlon, que também cumprem a função.

Como a partida não foi televisionada e muitos torcedores do Fortaleza não puderam ir ao Castelão, trago aqui uma análise mais completa com destaques de cada jogador individualmente.