Federação Cearense de Futebol distribui hoje protocolo médico a clubes do Estadual

A Federação Cearense de Futebol (FCF) distribuirá nesta sexta-feira (29), aos clubes que disputam o Campeonato Cearense, o protocolo de saúde que foi elaborado pela entidade, com suporte médico, visando o retorno das atividades.

O documento, que está pronto há dias, só não foi repassado antes porque estava sob análise do Governo do Estado e de técnicos da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), podendo sofrer alguma alteração.

Como o protocolo foi aprovado sem ressalvas e na quinta-feira (28) o governador Camilo Santana anunciou que os treinos podem ser retomados a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, a FCF vai repassá-lo aos clubes.

A ação supre um pedido dos clubes, que cobravam da FCF o repassasse de orientações e de um plano com indicações do que deve ser feito para a volta das práticas esportivas.

O protocolo contém um plano de ação para a retomada de treinos, com orientações e medidas que devem ser adotadas de forma geral para a volta segura das atividades.

Ele servirá de base para que cada clube possa também desenvolver o seu próprio plano de ação interno, com um manual de normas de acordo com suas especificidades. Clubes que possuem situações distintas tomarão medidas diversas que se adequem à cada realidade.

Sabe-se que somente Ceará e Fortaleza voltarão aos treinos no dia 1º de junho. Os outros não terão tal condição.

Porém, com a liberação do Governo do Estado, agora todos os outros enxergam um cenário mais esperançoso e poderão já se organizar para a volta, cada um dentro das suas limitações.

Esta semana será, sobretudo, de adaptação e organização, com a preparação para testes, higienização das sedes dos clubes, limpeza dos materiais que serão utilizados de acordo com a realidade de cada um, e demais medidas preventivas.