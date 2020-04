Dono do maior público do Nordeste em 2020, Fortaleza deverá manter marca por um bom tempo

A torcida do Fortaleza fez seu papel em 2019 com louvor. Na temporada passada, terminou com a 4ª melhor média de público do Brasil, somando todas as competições (com 28.236 por partida). E em 2020, até antes da paralisação por conta do coronavírus, seguia na mesma toada. O Tricolor é o dono do maior público do Nordeste neste ano e deverá manter a marca por um bom tempo.

Até aqui, o jogo que registrou maior público entre todos os times nordestinos foi o duelo do Fortaleza contra o Independiente, pela Sul-Americana, no dia 27 de fevereiro, em que 52.552 torcedores pagaram ingressos para acompanhar o confronto na Arena Castelão.

Este é o 6º maior público de todo o futebol brasileiro em 2020.

Dificilmente esta marca será batida nos próximos meses, ao menos a curto e médio prazo. Primeiramente, por óbvio, pela paralisação do futebol por conta do coronavírus. Hoje, não é possível fazer qualquer afirmação sobre quando os jogos voltarão.

Segundamente, pelo fato que, quando a bola voltar a rolar, muito provavelmente as partidas serão realizadas com portões fechados. O público só deverá ser liberado gradativamente, aos poucos.

Portanto, não se pode saber quando os jogos de futebol no Brasil terão torcedores nos estádios. Muito menos quando será possível superar o número de Fortaleza x Independiente.

Enquanto isso, a marca de maior público do Nordeste em 2020 segue sendo do Tricolor.