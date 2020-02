David no Fortaleza: pouco tempo, mas início promissor começa a fazer valer o investimento

O tempo é curto e ainda é cedo para fazer análise definitiva, mas o início de David no Fortaleza tem sido bastante promissor. Nas quatro oportunidades que entrou em campo, sendo duas como titular, totalizou 212 minutos, tempo necessário para já marcar duas vezes, participar de outras jogadas de gols e criar situações ofensivas que ameaçaram a meta dos adversários.

Em curtíssimo período, o atacante de 24 anos mostrou encaixe interessante no modelo de jogo Tricolor, com imensa compreensão tática e facilidade para exercer todas as funções ofensivas que Rogério Ceni pensa para os quatro jogadores de ataque. David pode jogar em qualquer das posições.