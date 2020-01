Contratação de David pelo Fortaleza é a maior transferência do futebol cearense; veja lista

Só o tempo dirá se a contratação de David pelo Fortaleza se provará como um acerto, mas é certo que esta aquisição já entra para a história do futebol cearense. Afinal, é a maior transferência já registrada no Estado.

O Tricolor pagará R$ 5 milhões para adquirir 45% dos direitos econômicos do atacante. A informação foi divulgada anteriormente pelo jornalista Afonso Ribeiro, do Yahoo Esportes, e confirmada pela coluna.

A coluna apurou ainda que o Fortaleza conseguiu negociar para que o pagamento seja realizado de forma parcelada, para que não precise desembolsar a quantia integral toda de uma vez, à vista.

O contrato tem três anos de duração, até o fim de 2022.

A transação supera a compra de Wescley pelo Ceará. No ano passado, o Alvinegro havia desembolsado R$ 4,4 milhões para comprar o meia junto ao Vissel Kobe, do Japão.

O detalhe é que, das oito contratações milionárias do futebol cearense, o Fortaleza está no topo, e o Ceará foi quem realizou as outras sete transações.

VEJA LISTA DAS MAIORES CONTRATAÇÕES DO FUTEBOL CEARENSE

David - R$ 5 milhões (Fortaleza - 2020)

Wescley - R$ 4,4 milhões (Ceará - 2019)

Leandro Carvalho - R$ 3,6 milhões (Ceará - 2019)

Charles - R$ 3 milhões (Ceará - 2020)

Bruno Pacheco - R$ 2,3 milhões (Ceará - 2020)

Mateus Gonçalves - R$ 2 milhões (Ceará - 2020)

Richard - R$ 1,5 milhão (Ceará - 2019)

Luiz Otávio - R$ 1 milhão (Ceará - 2019)