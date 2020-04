Com marca própria Leão 1918, Fortaleza faturou mais que o dobro que com patrocínios em 2019

"O torcedor é nosso principal patrocinador". A frase é rotineiramente repetida pelo presidente Marcelo Paz, do Fortaleza. Na prática, os números comprovam que ele está certo. O engajamento dos leoninos fez com que, em 2019, o Tricolor faturasse, com a marca própria Leão 1918, mais que o dobro do arrecadado com todos os patrocínios.

Os números constam no balanço financeiro do clube, divulgado na última sexta-feira (17).

No relatório, a receita bruta com as vendas das lojas do Fortaleza, onde constam os produtos oficiais e licenciados pelo clube, foi de R$ 15.795.446,51 (média de R$ 1.316.287,20 por mês).

Já a receita bruta com patrocínios foi de R$ 7.517.773,65 (média de R$ 626.481,1 por mês).

O valor proveniente de todos os patrocinadores somados corresponde a a 47,6% do que foi arrecadado vindo diretamente dos torcedores.

O resultado é reflexo de um conjunto de fatores. Resultado esportivo, gestão, marketing. Também de promoções, credibilidade nas ações, criação de produtos populares e, claro, engajamento da torcida.