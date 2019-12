Com marca própria, Ceará vende mais de 10 mil camisas e fatura quase R$ 2 milhões em seis dias

A procura dos torcedores do Ceará aos novos uniformes do clube, lançados na última sexta-feira (20), tem superado todas as expectativas. Até esta quarta-feira (25), com seis dias de vendas, foram mais de 10 mil camisas vendidas.

O retorno tem sido o melhor possível. A quantidade gera um faturamento de aproximadamente R$ 2 milhões em menos de uma semana com os novos produtos da marca "Vozão".

Importante destacar: faturamento não representa lucro.

Faturamento é a soma de todas as vendas realizadas em determinado período. É a arrecadação total. O lucro líquido é a receita deduzindo todas as despesas e impostos.

Os números são recordes na história do Alvinegro, comprovando o acerto do clube em adotar a marca própria para seus materiais esportivos.

Com tamanha adesão da torcida, o Ceará já providenciou a produção de um lote extra de mais 10 mil camisas para serem comercializadas tanto nas lojas oficiais do clube, quanto no mercado.

Com isso, serão 35 mil até fevereiro de 2020 - inicialmente, seriam 25 mil.

Além disso, em breve, o torcedor do Ceará terá uma coleção dos uniformes com preços mais acessíveis, que serão lançados no primeiro trimestre do ano que vem.

Em menos de uma semana, a marca "Vozão" já se prova como um grande acerto.