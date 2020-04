Com marca própria, Ceará já vendeu mais de 30 mil camisas

Adotar a marca própria foi um grande acerto do Ceará, como já falei aqui anteriormente. Não demorou para que o clube pudesse notar, na prática, os impactos positivos. Com pouco mais de três meses, já foram mais de 30 mil camisas vendidas.

Importante: a quantidade não corresponde somente ao número de camisas que foram comercializadas aos torcedores, mas também as que foram ao mercado.

Como tem internalizado os processos de fabricação, logística, comercialização e demais etapas da produção do seu próprio material esportivo, o Ceará é o responsável pela distribuição das camisas.

Ou seja, o dono de uma loja de materiais esportivos que quiser vender camisas oficiais do Vovô, terá que antes receber o material do clube, que já fatura nesta negociação.

Agora, no período de isolamento por conta do coronavírus, as lojas estão fechadas e as vendas, por óbvio, caíram bruscamente.

O clube torce para que, quando a quarentena terminar, as vendas sigam no ritmo de antes, que era considerado animador.