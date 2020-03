Ceará tem negociações avançadas com elenco para definição salarial; acerto ocorrerá em breve

O Ceará está próximo de acertar com o elenco de jogadores como será a definição dos pagamentos salariais durante o período de paralisação das atividades. O diálogo entre as partes é bom, o que facilita as negociações. As conversas estão adiantadas e o acerto pode ocorrer a qualquer momento.

A diretoria do Alvinegro já acreditava que cada clube iria resolver seus acordos individualmente e havia decretado que daria férias aos jogadores em abril.

A questão salarial, entretanto, não havia sido definida. A coluna apurou que há uma boa possibilidade que os atletas acabem abrindo mão em definitivo de uma parte dos vencimentos referentes ao mês de abril e uma outra parte seja paga quando a crise passar.

O goleiro Fernando Prass e o meia Ricardinho, dois dos mais experientes do elenco, são alguns dos que lideram o grupo de jogadores.

Assim, há chances do Vovô adotar modelo semelhante ao do rival Fortaleza. No caso do Tricolor, as reduções salariais geraram impacto imediato de aproximadamente R$ 1,5 milhão.