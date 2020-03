Ceará tem, em uma semana, "mini-maratona" importante nas três competições que disputa

O Ceará tem uma semana importantíssima pela frente. No prazo de sete dias, o Alvinegro terá uma "mini-maratona" com três jogos muito relevantes nas três competições que disputa.

Começando domingo (8), contra o Atlético-CE, pelo Campeonato Cearense. Se vencer, o Vovô assume a primeira colocação do Estadual e, de quebra amplia para cinco pontos a distância para o 5º colocado (restando dois jogos), que é a própria Águia da Precabura. Logo, triunfo praticamente garante o Ceará entre os semifinalistas.

No próximo fim de semana, o Alvinegro enfrentará o Sport, pela Copa do Nordeste, precisando vencer a qualquer custo para chegar aos 11 pontos e se manter entre os primeiros colocados, sobretudo porque só restará mais um jogo a fazer pela competição regional (contra o CRB, fora de casa).

Entre Atlético-CE e Sport, tem o Vitória-BA, no meio de semana, pela Copa do Brasil. A partida de ida da 3ª fase é a chance do Alvinegro construir vantagem no confronto e maior tranquilidade para a volta. A classificação aqui é importantíssima e vale R$ 2 milhões em cotas logo de cara.

Três jogos importantíssimos em uma semana. O técnico Enderson Moreira tem o desafio de gerir o elenco de forma eficiente para que possa obter resultados positivos em todos os duelos e também não perder jogadores por lesão.

Missão que não é fácil, principalmente por muitos atletas estarem sendo acometidos por virose (como boa parte da população fortalezense).

Um fator positivo é que todas as três partidas serão realizadas na capital cearense, sem viagens desgastantes, e o Ceará terá o apoio do seu torcedor. O único jogo que é visitante é contra o Atlético-CE, mas a partida será no PV.

Conseguindo bons resultados nesta sequência, a situação ficará bem mais confortável em Porangabuçu.