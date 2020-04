Ceará prepara lançamento de uniformes oficiais com preços mais baratos aos torcedores

A pandemia do coronavírus impactou o planejamento de todos os clubes de futebol do mundo. No Ceará, especificamente, interferiu também em uma novidade que teria uma resposta muito positiva junto aos torcedores: uma linha de produtos a preços mais acessíveis.

O Alvinegro já havia programado para a primeira semana de abril o lançamento da coleção "Poder Alvinegro", de produtos oficiais na versão torcedor, que serão comercializados a preços mais baratos, algo que já estava previsto desde dezembro, quando o clube lançou a marca própria Vozão.

A coluna apurou, com exclusividade, que antes da pandemia, toda a coleção já havia sido aprovada para processo de confecção.

A linha é composta pelos modelos 1 (preto e branco) e 2 (todo branco) dos uniformes tradicionais de jogo, utilizados pelos atletas, e também outras três camisas casuais.

A estimativa é que o preço seja de aproximadamente 50% do valor da camisa oficial dos jogadores.

O lançamento foi adiado por motivos óbvios, considerando o contexto do atual momento, mas ainda não tem previsão de quando poderá acontecer. O clube trabalha com a expectativa que seja quando a rotina social for retomada normalmente.

Importante: como todo processo, os passos não são tomados todos de uma só vez. Este será mais um numa série de ações que o clube tem realizado por conta da marca própria e serve como experimento para que, no futuro, possa ser criada uma linha com preços populares e ainda mais baratos.