Ceará mostra outra postura na estreia de Enderson Moreira

Um jogo complicado, em um gramado péssimo e que mais valia a classificação que uma boa atuação. O Ceará sabia que o cenário que encontraria no estádio Diogão, contra o Bragantino-PA, seria complicado. Mas apesar das adversidades, o Alvinegro venceu por 2 a 1 e garantiu a vaga na 2ª fase da Copa do Brasil em partida que marcou a reestreia de Enderson Moreira no comando técnico do clube.

De quebra, o Vovô assegurou mais R$ 1,03 milhão em cotas pela participação na próxima etapa da competição, totalizando R$ 1,980 milhão já recebidos no torneio mais rentável do país. Além do ganho financeiro, o resultado garante um impacto anímico extremamente positivo ao Ceará.

Muito pelo fato de dar confiança e tranquilidade ao trabalho do técnico Enderson, que se inicia agora. A vitória faz o treinador reiniciar a caminhada no Vovô com o pé direito.

E apesar de ter sido apenas o primeiro jogo, com pouquíssimo tempo para preparar o time e num gramado que mais parecia um pasto e impossibilita análises mais técnicas ou táticas, já foi possível observar uma clara mudança de postura do Ceará com Enderson Moreira.

Notou-se um time com o mínimo de organização, muito mais atitude, intensidade e que se impôs desde o início. Contra um adversário bem inferior tecnicamente, o Ceará exerceu o protagonismo que se espera pela primeira vez no ano.

Poderia até ter vencido com mais tranquilidade. Criou chances para isso. Apesar dos percalços da peleja, o Ceará controlou o jogo em sua maior parte e evitou grandes sustos.

A partida foi longe de ser brilhante tecnicamente. Em um gramado terrível, seria difícil um desempenho convincente. Mas valeu pela vitória na estreia de Enderson e pela classificação.

De destaques individuais, as atuações de Fernando Sobral, Rafael Sóbis, Luiz Otávio e Charles chamaram atenção.

Vinícius também entrou bem no 2º tempo, se movimentando e garantindo mais uma assistência para gol, a 2ª dele na temporada.

De ponto baixo, Leandro Carvalho fez mais uma péssima partida e Fernando Prass, que falhou no gol adversário, também acabou sendo ponto preocupante.

No mais, além da importante classificação, o Alvinegro mostrou mais pontos positivos que negativos no primeiro jogo sob comando do novo treinador.