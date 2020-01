Ceará já realizou sete contratações milionárias nos últimos dois anos

Como citado na reportagem em que Robinson de Castro detalha a evolução financeira do Ceará, o Alvinegro tem mudado a cultura de investimentos nos últimos anos.

Um aspecto que tem sido preponderante para isso é o fato que o clube agora passa a adquirir direitos econômicos dos atletas.

Esse tem sido um ponto determinante para vencer concorrência com outras equipes para contratar os jogadores desejados.

Nos últimos dois anos, o Vovô já realizou sete contratações milionárias.

Três delas em 2020: o volante Charles, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Mateus Gonçalves.

Na lista, também consta a aquisição do zagueiro Luiz Otávio, que já está no clube desde 2017, mas passou a ter vínculo direto com direitos econômicos posteriormente.

VEJA A LISTA

Wescley - R$ 4,4 milhões

Leandro Carvalho - R$ 3,6 milhões

Charles - R$ 3 milhões

Bruno Pacheco - R$ 2,3 milhões

Mateus Gonçalves - R$ 2 milhões

Richard - R$ 1,5 milhão

Luiz Otávio - R$ 1 milhão