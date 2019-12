Ceará: incompetência que persiste resulta em mais uma frustração

Mais uma vez dependendo somente de si para praticamente garantir a permanência na Série A, o Ceará deu nova prova de incompetência ao perder para o Corinthians por 1 a 0. A atuação apática, desorganizada e sem inspiração decepcionou os 49.200 torcedores que estiveram na Arena Castelão e faz o time, agora, secar o Cruzeiro.

O Ceará não depende mais somente de si.

A frustração é ainda maior pelo tamanho do duelo. Era o jogo mais importante de toda a temporada e até o empate serviria. Só que, quando entrou em campo, os jogadores parece que não tinham a noção exata do que a partida representava.

Foi pouco vibrante, sem a entrega coletiva nem individual que a decisão pedia. Também sem criatividade. O Alvinegro abusou das tentativas de cruzamentos e voltou a apresentar os mesmos problemas de sempre.

Pior ainda, dá provas que não aprende com os erros. O gol sofrido foi novamente em falha de marcação após cobrança de escanteio, bem como o Athletico-PR empatou na última rodada.

A pitada de irresponsabilidade entra na conta de Lima, que já tendo cartão amarelo, foi expulso de forma merecida e incompreensível quando o jogo ainda estava 0 a 0. A sua saída impactou diretamente no resto do jogo e também no resultado.

Eduardo Brock foi o único com atuação aceitável numa noite terrível de todos os alvinegros, inclusive do técnico Argel Fucks, que mexeu errado no time. Sua falha na leitura de jogo não fez o time crescer em momento algum. Mas o treinador é o menor dos culpados pela situação.

A incompetência que persiste é de revoltar os torcedores.

Agora, resta ao Ceará secar o Cruzeiro.