Ceará: empate em 73% dos jogos realizados em 2020 e um time com muitas dificuldades para vencer

Um time que ainda não convenceu em 2020, que tem dificuldades em evoluir e também em ganhar jogos. Assim é o início de temporada do Ceará, que acumula vários empates no começo do ano. Mais de 70% dos jogos do Alvinegro terminaram em igualdade até aqui.

Precisamente, 73% deles. Foram 8 igualdades nas 11 vezes que o time entrou em campo.

É bem verdade que venceu as outras três e ainda não perdeu nenhum jogo na temporada, mas há um aspecto fundamental a se considerar aqui: o nível dos adversários.

A maioria esmagadora dos oponentes que o Vovô encarou até aqui (com exceção de Fortaleza e Bahia) é formada por equipes bem inferiores tecnicamente e que, mesmo assim, impuseram muitas dificuldades ao Vovô.

Em 2020, o Ceará só venceu Pacajús, Caucaia e Bragantino-PA. E todos com a diferença mínima de um gol, evidenciando a grande dificuldade que o time tem para conseguir vencer jogos.

O aproveitamento é de somente 51% dos pontos disputados até aqui.

É muito pouco para um time que fez alto investimento para tem a missão de recuperar a confiança do seu torcedor após dois anos de péssimos resultados esportivos.

Mesmo sem tempo livre para treinamentos, Enderson Moreira terá que agir rápido para ser mais efetivo, conseguir apresentar um futebol mais impositivo, com protagonismo, criatividade, organização e ofensividade. Esse é o único caminho para apresentar melhores atuações e obter vitórias.

JOGOS DO CEARÁ EM 2020

Ceará 2 x 2 Freipaulistano

Ceará 1 x 1 Ferroviário

Fortaleza 1 x 1 Ceará

Pacajús 0 x 1 Ceará

ABC 0 x 0 Ceará

Bragantino-PA 1 x 2 Ceará

Ceará 2 x 2 Bahia

Oeste 1 x 1 Ceará

Ceará 1 x 0 Caucaia

Ceará 2 x 2 Botafogo-PB

Ceará 0 x 0 Guarany-S