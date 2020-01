Ceará e Fortaleza estão entre as maiores folhas salariais do Nordeste em 2020. Veja valores

Na elite do futebol brasileiro e com investimentos robustos para 2020, Ceará e Fortaleza estão entre as maiores folhas salariais do Nordeste no início de 2020.

Em levantamento realizado pelo jornalista Cassio Zirpoli, em seu blog, os times cearenses ficam atrás somente do Bahia, que terá o maior orçamento e também a mais elevada folha salarial entre os clubes nordestinos neste ano.

O Vovô fica em 2º e o Leão em 3º.

É importante destacar que os valores, porém, podem (e devem) passar por mudanças. No caso de Alvinegros e Tricolores, especificamente, a tendência é que o número seja ainda mais elevado para o Campeonato Brasileiro.

As dez maiores folhas salariais do futebol nordestino no começo de 2020 Foto: Blog do Cassio Zirpoli

O detalhe para Vitória e CRB é que, no caso do time baiano,a direção não toca no assunto e poucas fontes citaram o valor (R$ 700 mil). Já o time alagoano, entre os clubes analisados, foi único sem fonte alguma indicando o valor de 2020. Então, cifra é a média mensal em 2019, quando também jogou na B (R$ 540 mil).

No levantamento, Cassio Zirpoli cita ainda as folhas salariais dos 16 clubes que participarão da Copa do Nordeste em 2020. Veja:

As folhas no Nordestão 2020 (o % sobre o total e a série nacional)

1º) 3,5 milhões – Bahia (23,6%), A

2º) 3,0 milhões – Ceará (20,2%), A

3º) 2,5 milhões – Fortaleza (16,8%), A

4º) 1,2 milhão – Sport (8,1%), A

5º) 700 mil – Vitória (4,7%), B

5º) 700 mil – CSA (4,7%), B

7º) 600 mil – Náutico (4,0%), B

8º) 540 mil – CRB (3,6%), B

9º) 450 mil – Santa Cruz (3,0%), C

10º) 380 mil – Botafogo-PB (2,5%), C

11º) 300 mil – América-RN (2,0%), D

12º) 250 mil – ABC (1,6%), D

13º) 220 mil – Confiança (1,4%), B

14º) 200 mil – Imperatriz (1,3%), C

15º) 150 mil – River (1,0%), D

16º) 115 mil – Frei Paulistano (0,7%), D