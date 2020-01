Ceará: detalhes do orçamento previsto para 2020

Como o Ceará divulgou anteriormente, a projeção orçamentária para 2020 estima receita bruta da ordem de R$ 100.424.786,98 - a maior da história do clube. Mas muitos torcedores se perguntaram: como é a divisão destes valores?

Detalhamos aqui os principais segmentos de concentração das receitas do Vovô para esta temporada.

É importante destacar que os números são calculados com base no planejamento prévio do clube e podem passar por mudanças no decorrer do ano.



PROJEÇÃO DE RECEITAS DO CEARÁ PARA 2020



Receitas de TV: R$ 53,7 milhões

- Aqui, estão as cotas televisivas das quatro competições que o clube disputará na temporada (Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro) com as devidas projeções (Estadual e Nordestão chegar às fases finais, Copa do Brasil à 4ª fase e Série A com permanência);



Receita de Patrocínio: R$ 9,5 milhões

- Este é o valor somado de todos os patrocínios que o clube prospectou para a temporada, não necessariamente já sendo o garantido com os que estão hoje;



Receitas com Futebol: R$ 34,6 milhões

- Tudo que esteja relacionado ao segmento futebol, incluindo receitas com bilheteria, sócio-torcedor, licenciamento de produtos, marca própria, venda de atletas (que já foi praticamente batida) e etc.



Outras receitas: R$ 2,6 milhões

- Receitas com royalties, receitas patrimoniais e sociais, etc.



Total: R$ 100,4 milhões