Ceará define nomes prioritários para o Departamento de Futebol. Escolha sairá até quinta-feira

Os bastidores do Ceará seguem movimentados na busca pela reformulação do Departamento de Futebol. A coluna já antecipou como o clube pretende desenhar a pasta para a próxima temporada, e dois nomes surgem com mais força para o cargo de executivos de futebol: Sérgio Dimas e Jorge Macedo.

Os dois se juntam a Paulo Autuori como nomes mais fortes de interesse do clube. Antes de tudo, é importante deixar algo claro.

A possibilidade de acerto com um dos executivos não inviabiliza a contratação de um Diretor de Futebol, o que não descarta acerto com Paulo Autuori.

A intenção do Alvingero, inclusive, é que o departamento seja composto por ao menos duas pessoas: um Diretor (cargo antes ocupado por Robinson de Castro) e um Gerente Executivo (que era Marcelo Segurado).

Sérgio Dimas de Oliveira teve o Santos como seu último clube. No Peixe, ele trabalhou entre maio de 2018 e janeiro de 2019. Desde então, está livre no mercado.

Anteriormente, ele já havia trabalhado no time paulista por três anos, entre janeiro de 2014 e março de 2017. Dimas tem também passagens por Red Bull Brasil, Audax-SP e Audax-RJ, acumulando experiências como Gerente Executivo Administrativo, Diretor Executivo, Gerente de Futebol Profissional e Coordenador de Logística Profissional.

Outro nome que consta na lista da diretoria alvinegra é o de Jorge Macedo, que também está livre no momento.

Com larga experiência em clubes como Internacional, Fluminense e Vitória, Jorge Macedo sempre trabalhou como Executivo de Futebol.

Os dois nomes são bem avaliados pelo mercado e já realizaram bons trabalhos em grandes clubes do cenário nacional.

Sérgio Dimas e Jorge Macedo não são, entretanto, os únicos nomes cotados. O clube trabalha com mais possibilidades para a executiva de futebol.

Certo é que o Ceará tem pressa para a definição, considerando que a composição do Departamento de Futebol é o pontapé inicial para o planejamento de 2020. Com isso, a expectativa é que a definição saia até esta quinta-feira (12).