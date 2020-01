Ceará: contratação de Charles foi a 3ª maior da história do futebol cearense

Na última terça-feira (31), o Ceará anunciou a contratação do volante Charles, junto ao Internacional. O atleta terá vínculo até o fim de 2021 e o Alvinegro pagou R$ 3 milhões ao Colorado por 50% dos direitos econômicos do atleta em transação que foi a 3ª maior da história do futebol cearense.

A negociação fica atrás somente das aquisições que o próprio Ceará realizou do meia Wescley (R$ 4,4 milhões) e do atacante Leandro Carvalho (R$ 3,6 milhões), ambas em 2019.

Independente de valores e quem seja o jogador, a ação evidencia que o Alvinegro está vivendo um outro patamar econômico, com poder de mercado para investir na compra de jogadores, algo que não era comum nos últimos anos.

A tendência é que o Vovô realize mais aquisições deste perfil em 2020.