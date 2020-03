Ceará: Bastidores e motivos da saída de Enderson e da contratação de Guto

A diretoria do Ceará acreditava que Enderson Moreira recusaria a proposta do Cruzeiro e ficaria no clube. Seria, provavelmente, o caminho mais racional. Mas o futebol não é feito de lógica e a saída do treinador de 48 anos tem alguns motivos.

Antes, é importante destacar: o Ceará receberá o valor da multa rescisória, que equivale a 2 meses de salários.

Enderson virou alvo do Cruzeiro ainda no último domingo (15), após a demissão de Adilson Batista. A proposta formal veio nesta terça-feira (17). Contrato até o fim de 2020, com renovação caso o time suba para a Série A. Objetivo considerado totalmente acessível pelo treinador, que analisou sem entrar em contato com a diretoria do Ceará.

Enderson ficou bastante dividido e balançou. Só ligou para o presidente Robinson de Castro para comunicar a decisão, quando já era noite.

Por telefone, pediu para sair. A questão familiar pesou. Enderson é mineiro e, em Belo Horizonte, estará perto da esposa (que passou por um problema de saúde recentemente) e dos filhos (um deles, inclusive, da base do Cruzeiro).

O lado financeiro também foi importante. Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH e principal patrocinador do clube, foi crucial na negociação. Ele assumiu pessoalmente o compromisso de bancar os salários do treinador, com valores maiores que os recebidos em Porangabuçu.

Um personagem decisivo para o desfecho foi Ricardo Drubscky, novo diretor de futebol da Raposa. Os dois são amigos, têm ótima relação e já trabalharam juntos em muitas outras oportunidades, incluindo no América-MG, em 2017, quando o time alviverde foi campeão da Série B do Brasileiro.

Outro ponto determinante foi o fato do treinador já conhecer e gostar do clube mineiro, onde trabalhou nas categorias de base e foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007. Enderson se identifica com o Cruzeiro e a relação afetiva acabou sendo também decisiva.

Com a saída de Enderson, o Ceará entendeu que precisava agir rápido. Guto Ferreira é um nome bem avaliado pela diretoria do Vovô e que já constava nas listas de treinadores quando o clube estava em busca de técnico.

Com bons trabalhos já realizados, inclusive em clubes do Nordeste, o paulista de 54 anos conhece bem a Região e o elenco alvinegro.

A negociação ocorreu por telefone e de forma ágil, sem muita demora. Com acerto já definido, o contrato será até o fim de 2020 e uma nova reunião, ainda não presencial, será realizada nesta quarta-feira (18) para maiores detalhes.

Enderson Moreira já é página virada em Porangabuçu. Guto Ferreira é o nome da vez.