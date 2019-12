Ceará acerta ao adotar marca própria e lançará produtos com preços populares no início de 2020

O lançamento da marca própria e dos novos uniformes para a temporada 2020 marcaram o início de um longo trabalho que o Ceará terá pela frente na construção e consolidação da marca Vozão.

Como todo processo, os passos não são tomados todos de uma só vez. Este foi o start de uma série de ações que o clube terá, a partir de agora, autonomia para realizar. Mas já está definido e é certo que uma medida acontecerá em breve: o lançamento de produtos oficiais com preços populares.

Tal medida ocorrerá no primeiro trimestre de 2020 e disponibilizará aos torcedores alvinegros uma linha completa de materiais da marca Vozão com valores mais acessíveis.

Itens como uniformes números 1, 2 e de goleiro, por exemplo, estão inclusos.

Além disso, o terceiro uniforme contará com a participação dos torcedores no processo de criação.

A projeção é que o valor seja de acordo com o mercado. Times como Fortaleza e Bahia vendem uniformes oficiais populares a R$ 59,90 e R$ 99, respectivamente.

Assim como acontece com qualquer clube que passa a adotar a marca própria, o Ceará enfrentará problemas e percalços no processo, mas a iniciativa de internalizar e apostar no caminho da marca própria é o primeiro passo para uma maior independência e autonomia, já que o clube agora será responsável por todos os processos dos seus materiais, da produção à venda.