As impressões dos primeiros treinos do Ceará em 2020

Pela correria da rotina jornalística no dia a dia e o revezamento de pautas, nem todo dia é possível ir aos clubes para acompanhar treinos. Algo que, particularmente, gosto bastante.

Nesta semana, porém, pude ir tanto ao Ceará como ao Fortaleza.

Obserando as atividades dos técnicos Argel Fucks e Rogério Ceni, pude perceber algumas impressões e curiosidades dos trabalhos realizados por ambos em suas equipes.

Aqui listo as do Alvinegro:

1) No primeiro dia, os jogadores não realizaram trabalhos com bola. Somente a partir do segundo dia em diante;

2) Com o grupo completo após alguns dias, o técnico Argel Fucks já esboçou, nesta quinta-feira (16), time que pode ser considerado titular com Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Fabinho; Felipe Silva, Rogério e Mateus Gonçalves; Rodrigão;

3) O time considerado reserva teve Diogo Silva, Eduardo, Klaus, Brock e Kelvyn (base); William Oliveira e Fernando Sobral; Vinicius, Leandro Carvalho e Ricky; Bergson.

4) Rafael Sóbis já realiza trabalho com bola, mas não treinou ainda entre os titulares pelo pouco tempo desde que chegou. Ainda ajusta a parte física;

5) O esquema tático varia. Geralmente, é mais no 4-2-3-1. No momento que a equipe defende, porém, Rodrigão fica alinhado com os outros três jogadores de frente, formando uma linha de 4 e o time se posta no 4-2-4 defendendo;

6) Argel Fucks tem trabalhado insistentemente a saída de bola, buscando alternativas, prioritariamente, pelo chão. Quem defende realiza marcação em bloco alto, com muita pressão e intensidade na busca pelos desarmes;

7) As bolas paradas também foram muito trabalhadas. O treinador, intenso e participativo, corrige posicionamentos defensivos e ofensivos a cada nova cobrança de escanteio ou falta;

8) Alguns dos novos contratados já têm se destacado por algumas características: Tiago Pagnussat (posicionamento e bola aérea), Bruno Pacheco (velocidade e solidez defensiva) e Charles (qualidade no passe e na marcação) são alguns deles. Rodrigão ainda está fora de forma, mas tem uma ótima finalização. Dentro da área é muito eficiente;

9) Vinícius é muito técnico, mas ainda sem ritmo; Rogério tem mostrado velocidade; Fernando Prass é o que já falei;

10) Fernando Sobral tem treinado de volante, sua posição de origem. E está indo bem;

11) Felipe Silva tem treinado cobranças de falta após os treinos e o índice de acerto foi alto (veja abaixo);