Após vaga na Sul-Americana, Fortaleza ganha 2.500 sócios em 5 dias; meta é fechar 2019 com 35 mil

A empolgação da torcida do Fortaleza é enorme no final de 2019. E não poderia ser diferente. Em campanha histórica, o Tricolor garantiu vaga para a Copa Sul-Americana do ano que vem e, pela primeira vez nos seus 101 anos, disputará uma competição internacional. A conquista impulsionou ainda mais a adesão de sócios-torcedores, que teve um boom em apenas cinco dias.

A coluna apurou que, entre o último domingo (1), quando o Leão do Pici venceu o Goiás por 2 a 1 e garantiu matemáticamente a vaga para a Sula, e esta quinta-feira (5), foram cerca de 2.500 novas adesões ao programa, com um aumento médio de 500 por dia.

Em contagem realizada em tempo real realizada no site Socio Fortaleza, o clube já tem mais de 32 mil associados.

Muito desse crescimento também se deve a promoção que o clube realizou na Black Friday, com desconto na adesão dos planos. Muitos torcedores aderiram ao pacote durante seis meses.

O relevante aumento no quadro de sócios deve garantir ao Fortaleza aumento de cerca de R$ 600 mil nas receitas durante o próximo semestre.

A meta da diretoria leonina é fechar o ano de 2019 com 35 mil sócios-torcedores.

Para isso, o clube já prepara uma nova ação para impulsionar a adesão de novos sócios, que será divulgada na próxima segunda-feira (9).