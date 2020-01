Após repercussão da torcida, Ceará desiste de contratar goleiro Jean

A diretoria do Ceará recuou na negociação com o goleiro Jean, que pertence ao São Paulo. Após parte da torcida alvinegra se posicionar contra o nome do jogador nas redes sociais através das hashtags #JeanNão e #JeanNoCearáNão, o clube decidiu encerrar qualquer possibilidade de acordo.

Uma reunião da diretoria alvinegra, na noite desta segunda-feira (6), em Porangabuçu, selou a decisão.

Outros nomes estão em pauta pelo time, que vai seguir buscando um goleiro no mercado.

A negociação com Jean, de fato, existia. As partes conversavam há alguns dias, mas o clube reavaliou a situação, ouviu seu torcedor e concluiu que esta era a melhor decisão a ser tomada.

Acertadamente.