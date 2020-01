Agilidade, segurança e jogo com os pés: o primeiro treino de Fernando Prass no Ceará em vídeo

O goleiro Fernando Prass foi uma das principais contratações do Ceará para 2020. Conhecido por ser um profissional dedicado e extremamente comprometido, o arqueiro passou boas impressões no primeiro treino que realizou no Alvinegro.

Aos 41 anos, Prass mostrou muita disposição e parece estar em forma.

Em sua primeira atividade no Vovô, com o preparador de goleiros Everaldo Santana, Prass mostrou agilidade, segurança, reflexos em dia e uma característica cada vez mais necessária aos goleiros: capacidade de jogar com os pés.

A avaliação inicial do staff alvinegro é positiva.

