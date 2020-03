Pequenas histórias da pandemia

No Centro de Fortaleza um artesão permanece sentado na calçada, ao lado da tábua de brincos, colares, pulseiras que ele fabrica, e seu gato. Ninguém passa na rua. Mas ele continua ali, esperando um milagre. Uma jovem de alma bondosa o vê pela janela, desce, compra um par de brincos e dá comida ao gatinho.

Num sanatório, os loucos sentem medo dos enfermeiros. Não os reconhecem, porque os enfermeiros estão usando as máscaras brancas de proteção contra o vírus; os pacientes não entendem por que aparecem pessoas com máscaras, e entram em pânico.

O dono de um prédio, em Portugal, em nome seu e de seu filho, mandou uma mensagem aos moradores dizendo que sabia das dificuldades por que todos iriam passar, e que todos estavam livres do pagamento de aluguel por um mês. Alguns moram ali desde os anos 1950.

Na Polônia, na falta de álcool, vão usar vodka para desinfetar, e a França vai doar absinto aos hospitais. País muito religioso, na entrada das igrejas, a água benta está em garrafinhas plásticas, ao lado de álcool-gel.

Um menino de oito anos manda uma mensagem da Itália: “devemos combater e ser fortes, corajosos, lavar as mãos, não dar beijinhos, não abraçar, não fazer o “cinco”, comer coisas saudáveis, porque nós, dentro do nosso coração, somos para combater o vírus, porque somos fortes, muito bravos, porque os doutores são os melhores de todos, somos fortes e não chorões, porque nós devemos ser fortíssimos, devemos ser fortes, corajosos, devemos salvar as pessoas, porque este é o nosso coração, e devemos combater com o nosso coração, fortes, bravíssimos”...

Uma mulher, no Brasil, enviou uma mensagem a uma médica pedindo conselho sobre a marca de respiradouro para ter em casa, pois havia modelos de três mil a cinquenta mil reais. (Será que ela pensou que pode entubar a si mesma?) A resposta da médica: Misericórdia! Compra e doa para um hospital.

Oligarcas bilionários montaram em seus castelos unidades de tratamento intensivo, com respiradouros e médicos de plantão. Albert Camus: “...a peste pode vir e ir embora sem que o coração do ser humano seja modificado.”

Os irmãos Felipe e Lara, de 13 e 11 anos, em Sampa, deixaram no prédio uma mensagem oferecendo ajuda aos idosos. Podiam ir ao mercado, à farmácia... Uma idosa lhes pediu música. Eles foram tocar violão na porta do apartamento da senhora. Tocaram “Ouvi dizer”, do Trio Melim: “O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda, mesmo sem mudar...”

Uma chinesa de 103 anos é a pessoa mais velha a se curar da covid-19. Também temos notícias de pessoas com noventa, 95 anos, curadas. Parece que não é sempre a idade o que conta, mas como anda a saúde da pessoa.

Terroristas infiltrados numa cidade europeia, e que agora não conseguem voltar para casa, ouvem a recomendação do Estado Islâmico: “Lavem as mãos e confiem em Deus”, recomendam os dirigentes da organização, diz Agualusa em sua crônica “Paradoxos do fim do mundo”.

O pequenino bem-te-vi que vinha todas as manhãs passear na minha varanda continua vindo. Parece mais calmo, talvez por haver mais silêncio, mais puro o ar. Quase nenhum carro passa na rua, quase nenhuma pessoa. Faz lembrar a frase da Isak Dinesen, após uma inundação: O mundo havia mudado, mas ninguém sabia em quê.