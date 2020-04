Os super-heróis

Quando meus netos eram pequenos, num país distante, vi que na sala de aula deles ficava uma arara com fantasias penduradas nos cabides. Mas não eram fantasias de fada, Batman, bailarina, Homem Aranha, nada disso. Eram fantasias de enfermeiro, bombeiro, policial, lixeiro, médico, entregador dos correios, motorista de ônibus etc. Observei, entendi o que era aquilo. Mas depois esqueci. Sempre acabamos esquecendo essas lições sutis, mas elas ficam no fundo da nossa memória, e um dia qualquer elas retornam, como um velho amigo sábio que não vemos faz muito tempo.

Hoje, na situação de risco em que vivemos, me volta à lembrança a arara de fantasias. Uma memória vaga, mas ainda repleta de ternura. As fardas saíram dançando nas nuvens, como pequeninas entidades protetoras, e vestiram as crianças.

São estas as figuras que estão cuidando de nós, agora vemos como são vitais, e talvez nunca tenhamos percebido isso tão claramente. Médicos, enfermeiros, policiais, garis, bombeiros afadigam-se nos nichos dos nossos sofrimentos.

Bateu forte o meu coração quando vi o neto fantasiado de enfermeiro a tirar a temperatura de um urso de pelúcia, e um menino de bombeiro a empurrar o caminhão vermelho com escada fazendo o som de emergência, e uma menina de policial pintando uma casa com guache. Ali estava uma pequena sociedade em potencial. Uma aulinha de espírito público. Bem na hora da descoberta das coisas do mundo, e da descoberta das coisas que vão ser importantes na hora das nossas alegrias, lutas e lágrimas.

Ouço uns barulhos como de abelhas girando nas flores, e vou até a varanda. Vejo uns homens de farda laranja a aparar a grama que teima em crescer quando chove na praça deserta. Horas mais tarde os zumbidos param. Vou novamente olhar. Eles estão almoçando à sombra de uma castanhola frondosa e bonita. Conversam, riem, descansam sentados no chão. Depois voltam ao trabalho, como se o mundo fosse feito de muitos mundos e não existissem os perigos invisíveis. Tudo deserto. Parece que o mundo vai acabar, ou já acabou, e aguardamos seu renascer. Há uma melancolia no ar, mas também uma esperança.

À meia-noite ainda não dormi, e me socorro mais uma vez da liberdade descortinada na varanda, vejo os garis varrerem a rua, passa um caminhão de lixo que arrecada os nossos despejos tão descuidados por nós. Dois policiais, em pé, vão ficar ali horas seguidas; passa um carro girando luzes vermelhas que parecem olhos de gato. Motoqueiros cruzam o silêncio, levam na garupa a caixa colorida com tudo o que as pessoas pedem, pizzas, bifes com batatas fritas, aspirinas, cervejas... Uma lua tímida, luzes nas janelas.

Esse é o mundo que vejo, porém há um mundo que não vejo, mas sei de sua existência, e me vem novamente à lembrança a arara de fantasias, e os médicos, enfermeiros, faxineiros, atendentes a postos, que ajudam pessoas desesperadas, e as balconistas na farmácia, o porteiro da garagem, o moço que entrega vegetais de um sítio... Bem-aventurados os que trabalham para todos. Desde crianças deveríamos aprender, decorar, recitar como recitávamos a tabuada: bem-aventurados os médicos, enfermeiros, lixeiros, bombeiros, policiais, agentes de correio, médicos, enfermeiros...