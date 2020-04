Merenda escolar e afeto

O primeiro grande amor de minha vida foi a minha babá, quando digo seu nome a minha boca se enche de doçura, Odete Nogueira da Silva, que eu chamava de Betinha. Era uma senhora elegante, guardo uma foto sua, rosto aberto, afetuoso, seguro, usava colar de pérolas. Ainda ouço seu coração quando ela me abraçava ao colo, na cozinha o rádio tocava “Índia”, uma guarânia lindamente kitsch na voz de Inhana e Cascatinha, melancólica, puro amor. “Teus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice deste teu olhar”, as líricas antigamente eram de uma ingenuidade inimaginável nos maganos dias de hoje. “Quando eu for embora para bem distante, e chegar a hora de dizer-te adeus...”

Deve ter sido um sofrimento para nós duas, quando fui morar no Rio de Janeiro, eu era uma menina de tranças, quatro anos, olhos pretos, devo ter chorado lágrimas grossas como gotas de tempestade. Nunca a esqueci, e sei que nem a Betinha me esqueceu. Ela me escrevia cartas. Até morrer, me escreveu cartas. Numa delas, conta que abriu uma casa de merendas ao lado de uma escola, e vinha sempre uma menina de tranças e olhos grandes, e a Betinha lhe dava um doce, só porque a menina se parecia comigo. Sem decerto entender o motivo, a menina devia sair feliz, ia contar para a mãe que ganhou um doce. O amor de Betinha fez de mim uma pessoa mais calma, terna, feliz, e quem sabe mudou a vida também daquela menina parecida comigo.

Relembrei essa história quando li umas notícias de cortar o coração, nestes tempos pandêmicos, sobre a merenda escolar, sobre a criançada que não tem nada para comer porque comia só uma vez por dia na escola, na hora da merenda, ah tempos difíceis, notícias tristes. Mas, pelo menos estamos olhando realidades que sempre existiram.

Notícias, tudo são notícias, elas vêm ao vento, se olho umas flores na jardineira lembro logo da professora no Harlem que tinha a casa cheia de flores e pereceu do vírus, se olho um cachorro vadiando na praça lembro do cãozinho que fez teste e deu positivo, o mundo hoje é feito de notícias do vírus, nunca, em tempo algum, tantas pessoas se uniram em torno de um assunto e as notícias brotam nas páginas dos jornais, nas telas de celulares, tevês, parece que brotam do chão, das nuvens, caem do céu, estamos sob uma tormenta de notícias, ligados por trovões e raios. Que época terrivelmente fascinante.

Fui pesquisar sobre as crianças sem merenda. Não gosto de números nas minhas crônicas, mas aqui eles são palavras, gritos: treze milhões de nossas crianças vivem na extrema pobreza. Extrema pobreza quer dizer, não têm o que comer. Em São Paulo

estão mandando dinheiro para as crianças que ficaram sem merenda, 55 reais. Por mês. Em Pernambuco, 50 reais por mês. Assim por diante. Como se esse valor fosse suficiente para nutrir uma criança durante um mês. Mais ou menos a sobremesa do presidente num almoço. Mais ou menos a taça de vinho do ministro num jantar. Em Fortaleza as crianças estão recebendo kits com merenda para vários dias. Em Montevidéu, as cestas básicas têm maçã, e têm um livro. Assim como o doce da Betinha, uma boa merenda e afeto podem mudar a vida de uma criança. E de um país.