Beijos & abraços

Quem não se lembra do beijo de Capitu e Bentinho, no quintal? Ou o de Scarlett O’Hara e Rhett em “E o vento levou”? O de Daisy e Jay que se reencontram com um beijo em “O Grande Gatsby”. Ou do emocionante beijo de Aurélia e Seixas, em “Senhora” de José de Alencar. Ou, ainda, do beijo de Romeu e Julieta na varanda, entre versos de amor. Acho que todos os livros têm um beijo. Até os de Harry Potter, que beija a bruxinha Hermione.

A mais clássica e bela descrição de um beijo na literatura, dizem, está em O jogo da amarelinha, de Cortázar. Oliveira toca a boca da sua amada, com o dedo ele traça o contorno dos lábios e os vai desenhando como se a boca nascesse de sua mão. Maga e Oliveira brincam de ciclopes, olham-se a cada instante mais de perto e os olhos vão crescendo ao se aproximarem, até se confundir. E os ciclopes respiram, indistintos, as bocas se encontram e lutam calidamente, mordem-se com os lábios, a língua brinca nos recintos, emana um ar pesado que vai, vem, trazendo um perfume antigo e um silêncio. “E se nos mordemos a dor é suave, e se nos afogamos num breve e terrível sorver simultâneo de fôlego, essa morte, de um instante, é bela. E há uma só saliva e apenas um sabor de fruta madura”, diz Cortázar, “e te sinto trêmula em mim, como uma lua na água.”

Uma jovem que idolatrava Cortázar lia esse livro, e quando chegou ao capítulo 7 fez uma espantosa descoberta: seu namorado havia mandado para ela a cena do beijo de Maga, como se ele mesmo a tivesse escrito. A moça terminou o namoro e procurou Cortázar. Consta que ela teve um romance com o escritor argentino, que muito durou.

O beijo é um dos mais cultuados gestos do amor. Ele pode ser um pacto; pode transformar um sapo em um príncipe nas fábulas; pode despertar uma princesa adormecida, nos contos de fadas. Pode transformar uma vida. O beijo é mostra de emoção, afeto, amor.

Mas há beijos terríveis na literatura, como o dos “Versos íntimos” de Augusto dos Anjos, o beijo que é a véspera do escarro. E na Bíblia o beijo de Judas, que trai e denuncia seu amado mestre – hoje questionado por alguns historiadores. E o beijo que dá sapinho.

E sobretudo o beijo que transmite o vírus de nossos pesadelos, da linda flor coroada, o coronavírus. Hoje não podemos mais beijar os amigos, quando os encontramos, nem abraçá-los. Devemos manter ao menos um metro de distância. Nem um beijo de leve na face. Não podemos, nem mesmo, fazer o nosso cordial gesto de fraternidade: dar-nos as mãos. Anunciam que as mãos são o mais eficiente transmissor de todos os tipos de vírus. Não podemos tocar nem o próprio rosto, nem os próprios olhos, ou boca.

O coronavírus é transmitido por gotículas de saliva e muco, que se espalham no ambiente. Principalmente corrimões e bandejas das praças de alimentação. A melhor forma de prevenção é lavarmos as nossas mãos com água e sabão, frequentemente, sobretudo depois de tossir, espirrar, ir ao banheiro ou tocar animais. Ter um frasco de álcool gel por perto também é indicado. Evitar o vírus, dizem os especialistas, está em nossas mãos. Lavar sempre as mãos esfregando bem, durante uns vinte segundos, ou enquanto cantamos os parabéns duas vezes. Pelo menos ainda podemos cantar!