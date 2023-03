Chegou a adolescência, e agora?

“Minha filha é muito preguiçosa, vive isolada no quarto e tudo é um drama. Meu filho é muito desorganizado, o quarto é uma zona, é desastrado, desatento, fica me desafiando o tempo inteiro. Eles só querem saber dos amigos, não querem mais sair com a gente”.

Recebo queixas como essas dos pais, diariamente na clínica, sobre o comportamento dos filhos adolescentes. Sabia que a maioria desses comportamentos “inadequados” são comuns nessa fase e muitas vezes necessários e importantes para o desenvolvimento do adolescente?

A adolescência é um processo de maturidade crescente para a vida adulta e esses comportamentos ocorrem devido a várias mudanças internas que acompanham esse momento de transição. Costumo dizer na clínica que existem três aspectos essenciais nessa fase que nos ajudam a entender mais claramente as atitudes dos adolescentes. São eles: as transformações hormonais, imaturidade cerebral e as pressões sociais (necessidade de aceitação).

As transformações hormonais

De acordo com a OMS, a adolescência corresponde ao período entre os 10 aos 19 anos de idade, em que acontece a transição da infância para a idade adulta. E não por coincidência ela se inicia junto com a puberdade. Esse período de desenvolvimento dos adolescentes é caracterizado por inúmeras mudanças físicas e hormonais.

Há a liberação por exemplo dos hormônios testosterona, estradiol e progesterona, preparando-os para a capacidade reprodutora. Nas meninas acontece a primeira menstruação (menarca); nos meninos, vem a fase do “estirão”, engrossamento da voz.

Todas as alterações físicas que marcam esse período, como crescimento dos pelos, aumento da oleosidade da pele relacionado ao surgimento de cravos e espinhas no rosto e aumento de peso e estatura, têm um grande impacto na autoestima do adolescente, o que gera muitas angústias, preocupações, medos e inseguranças.

Por essas razões, é comum nessa fase alguns buscarem o isolamento ou esconderem o próprio corpo. Quem nunca viu jovens usando mangas compridas e capuz em pleno verão?

Além disso, essa intensa produção hormonal está diretamente ligada ao sistema nervoso central, por isso é tão comum nessa idade mudanças repentinas de humor.

Diante de toda essa enxurrada de hormônios e transformações, os adolescentes experienciam um processo de “luto”. O luto do corpo da criança que já não existe mais, o luto da leveza da infância, uma vez que agora serão exigidos deles uma maior responsabilidade, na qual serão mais cobrados.

E o que acontece com o cérebro do adolescente?

A imaturidade cerebral (desenvolvimento do córtex pré-frontal). Com o cérebro não é diferente: ele também está em desenvolvimento. O cérebro do adolescente é imaturo em relação ao próprio corpo. Um exemplo prático disso é a dificuldade em organizar o quarto. Isso acontece porque a região do cérebro responsável pela organização espacial ainda não está em pleno funcionamento.

Estudos mostram que o cérebro humano se torna completamente maduro por volta dos 25 anos de idade. Na adolescência o córtex pré-frontal, responsável,entre outras coisas, pelo autocontrole, organização, planejamento e tomadas de decisão, ainda não está totalmente maduro.

Desse modo, o adolescente usa o sistema límbico, como quando criança, para tomada de decisões, resolução de problemas, bem como nas interações sociais. Mais precisamente, a estrutura que é acionada é a amígdala, região responsável pelas emoções e comportamentos instintivos. Isso explica as reações de agressividade e impulsividade nessa fase.

Outra característica do cérebro nessa idade é o pico da atividade dos neurônios-espelho, células ativadas quando observamos o comportamento de outras pessoas e o reproduzimos. Isso explica porque em muitos casos o jovem têm a tendência de adotar roupas e gestos similares, além de preferir a companhia dos amigos.

Estudos comprovam ainda que o cérebro do adolescente possui níveis mais baixos de dopamina e serotonina, neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Isso explica porque os jovens possuem uma predisposição maior a sentir tédio e tristeza. Explica também a tendência a se expor a riscos.

Isso acontece porque as áreas associadas à recompensa se desenvolvem mais rapidamente do que as áreas responsáveis pelo autocontrole. Assim, o jovem está propenso a buscar novas experiências, em busca de uma maior atividade de dopamina, neurotransmissor também associado à curiosidade.

Outro hormônio que afeta diretamente o comportamento dos adolescentes é a melatonina, responsável pela regulação do sono. Na adolescência, o relógio biológico sofre algumas alterações, fazendo com que os jovens tenham sono em horários mais avançados e, por consequência, acordem também mais tarde.

Por essa razão, nem sempre é teimosia quando seu filho se recusa a ir para a cama mais cedo. Ou preguiça, quando ele insiste em dormir até mais tarde. O cérebro do adolescente precisa de 10 a 12 horas de sono para que o organismo produza hormônio do crescimento, fundamental para o desenvolvimento saudável de músculos e ossos.

É claro que, como responsáveis, precisamos discipliná-los; porém, é importante entendermos todas essas alterações que ocorrem nessa fase para sabermos como conduzir melhor esse processo junto a eles.

E por que os adolescentes têm tanta necessidade de aceitação?

As pressões sociais. Essa é uma fase também de construção de identidade. Vem a necessidade das identificações com seus pares, com os grupos. Nesse momento, eles preferem atividades com os amigos do que com os pais. Porém é um movimento necessário para o desenvolvimento psíquico dos adolescentes. O pensamento deixa de ser concreto e passa a ser mais abstrato, observa-se a capacidade do senso crítico e a necessidade de discutir, discordar ou validar valores que aprenderam em casa.

Uma das queixas mais recorrentes que ouço dos adolescentes no consultório é a de que se sentem incompreendidos. E realmente são. É comum os adultos fazerem comentários com frases como “Não entendo essa revolta e drama do meu filho, ele tem tudo, a sua única preocupação é estudar”.

Quando seu filho está sendo “dramático” com a nota baixa que tirou na prova ou com o "até logo" não respondido do colega na saída da aula é porque ele está aprendendo a lidar com as complexidades das próprias emoções e precisa de apoio para reagir de forma construtiva perante essas situações.

Foto: Shutterstock

Acredite: aquele é um sentimento verdadeiro, que deve ser acolhido, compreendido e respeitado. É importante pontuar que, devido à necessidade de autoafirmação e auto-aceitação, as mudanças corporais típicas desse momento podem causar também crises de identidade e, com elas, a necessidade de aprovação social.

Assim, o adolescente pode se colocar em situações de perigo, como o uso de drogas, ou pequenas transgressões, como furtar um chocolate no supermercado, apenas para se sentir aceito no grupo ou pela necessidade de novas “experiências”.

Por ser uma fase de muitas transformações, a adolescência pode ser um momento de grande sofrimento. Muitos adolescentes se sentem diferentes, como se não se “encaixassem” no mundo. Esse sentimento de não-pertencimento pode levar o jovem a desenvolver ansiedade, depressão, algum transtorno alimentar, dentre outros.

Portanto, os pais devem se manter sempre por perto e atentos, pois se os jovens não forem bem acompanhados, esses sofrimentos podem gerar comportamentos com consequências catastróficas, não só para eles, como também para toda a família.

Qual o papel dos pais?

Os pais precisam reconhecer que seu adolescente não é mais uma criança e, por isso, imposições não vão funcionar na hora de educar. Porém, ainda não são adultos, e dessa forma alguns comportamentos não vão acontecer como o “esperado”.

Como mencionado anteriormente, é comum o afastamento da família, já que o jovem está em busca de independência e seus interesses estão focados em outros assuntos fora da dinâmica familiar, como novos relacionamentos e círculos sociais.

Porém, ele ainda se encontra dependente dos pais e precisa de seu apoio. É papel dos pais acompanhar e orientar o jovem nesse distanciamento necessário para a formação saudável do adulto que ele vai se tornar.

Os adolescentes que são reforçados em suas atitudes e ouvidos em suas necessidades estão menos propensos a vícios e comportamentos destrutivos quando adultos.

Foto: Shutterstock

Todos os comportamentos “inadequados” da adolescência têm uma razão de ser. Precisamos entender que esses jovens estão descobrindo e testando limites, estão experimentando a sensação de liberdade que o crescimento traz, mas que ainda não têm capacidade de tomar decisões de uma forma madura e coerente. Por isso a atenção e vigilância, a uma distância segura, por parte dos pais, é essencial para que essa fase seja transposta com serenidade.

Os pais precisam apresentar a seus filhos adolescentes principalmente as consequências de suas atitudes e escolhas e acompanhá-los nesse processo de aprendizagem da vida.

Pais, lembrem-se: um dia vocês já foram adolescentes e também já cometeram as “besteiras” que acontecem nessa fase. O diálogo sem reprovação e julgamento, e a advertência sempre precedida de amor e atenção, são essenciais e necessárias.

*O texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

