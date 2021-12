Wilshere, Podolski e Henry: confira nomes internacionais que já foram avaliados pelo Fortaleza

Nos últimos dias, o Fortaleza Esporte Clube foi pauta em veículos internacionais, como o argentino Diario Olé e o britânico The Sun, por conta de um suposto interesse no volante inglês Jack Wilshere, ex-Arsenal. Mas o nome do atleta não foi o único jogador ou técnico internacional sondado e especulado no Pici.

Antes, vale informar, que o Diário do Nordeste apurou que Wilshere não está nos planos do departamento de futebol. O meia foi oferecido por agentes em 2020, sem avanço da equipe tricolor.

O movimento ocorreu porque, nas últimas temporadas, o clube intensificou o olhar para o mercado do exterior em busca de uma internacionalização da marca, atrelada ao ganho técnico. O meia Lukas Podolski, campeão da Copa do Mundo de 2014 pela Alemanha, por exemplo, conversou com o time.

Legenda: O atacante Lukas Podolski foi campeão mundial pela Alemanha em 2014 Foto: Ina Fassbender / AFP

O presidente tricolor Marcelo Paz também revelou, em contato com o ge, que o atacante senegalês Demba Ba, ex-Chelsea, teve negociação com o Fortaleza. “Ele terminou indo para o Lugano, da Suíça. Tentamos em março e abril. Trocamos uma ideia. Mas não evoluiu para contratação”, revelou.

Legenda: O atacante Demba Ba teve destaque no futebol inglês e defendeu o Chelsea Foto: divulgação

Além dos citados, a equipe também analisou o atacante paraguaio Lucas Barrios. Com convocações para a seleção do Paraguai e destaque no Borussia Dortmund, da Alemanha, o atleta atua hoje no Defensa Y Justicia, da Argentina, mas passou pelo futebol brasileiro através de Grêmio e Palmeiras.

Legenda: Lucas Barrios acumula inúmeras convocações para a seleção do Paraguai Foto: AFP

Técnicos renomados

Em abril de 2021, quando ainda buscava um técnico após a saída de Enderson Moreira, o Fortaleza decidiu analisar o mercado internacional e encontrou o argentino Juan Pablo Vojvoda. No entanto, estrelas do futebol mundial, no início de carreira como treinador, também foram oferecidos.

Na época, para a Rádio Verdes Mares, o presidente Marcelo Paz afirmou que o francês Thierry Henry, o italiano Alessandro Nesta e o sueco Sven-Göran Eriksson foram indicados por intermediadores. Apesar disso, o clube tinha um perfil traçado na busca pelo próximo comandante.

Legenda: Campeão da Copa do Mundo de 2006 como jogador, Alessandro Nesta é ídolo do Milan Foto: reprodução

"Recebemos muitas ofertas de nomes de treinadores. Sven-Göran Eriksson, Thierry Henry e Alessandro Nesta. Nomes internacionais, um sueco, um francês e um italiano. Quando nós abrimos que iríamos ao mercado estrangeiro, começou a pipocar nomes e fomos filtrando", afirmou o dirigente.

Legenda: O sueco Sven Goran Ericksson treinou a Seleção Inglesa de futebol entre 2001 e 2006 Foto: John Macdougall / AFP

Os cenários servem para firmar posição junto ao mercado do exterior. Não é uma prioridade, mas um novo leque de opções que pode ser aberto. Hoje, o time é treinado por um argentino e possui cinco estrangeiros no elenco: os zagueiros colombianos Ceballos e Quintero, o lateral direito Landázuri, além dos atacantes Depietri, da Argentina, e Ángelo Henríquez, do Chile.